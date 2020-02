Due detenuti tentato di impiccarsi in carcere a Sanremo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fabrizio Tenerelli Il primo detenuto, dell'est europeo, è stato fermato prima che entrasse in azione: aveva già preparato il necessario; il secondo, un magrebino con problemi di autolesionismo, è stato trovato con il cappio al collo Due tentativi di suicidio, a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, si sono verificati, nel pomeriggio di ieri, in carcere a Sanremo. Nel primo caso, protagonista è un detenuto dell'est europeo, che per ragioni in corso di accertamento, aveva preparato tutto il necessario per togliersi la vita. Aveva già annodato le lenzuola ed era pronto per appendere il cappio alle inferriate della cella detentiva, ma un agente della polizia penitenziaria, che ha sentito uno strano rumore dello sgabello (dove sarebbe dovuto salire), è intervenuto per tempo. Più grave il secondo episodio. Questa volta protagonista è un giovane magrebino, con precedenti casi di ... ilgiornale

