Calciomercato Juventus, Pedullà rivela il doppio acquisto per l’estate: cifre shock! (Di venerdì 7 febbraio 2020) Calciomercato Juventus- Come riferito da Alfredo Pedullà sui canali di “Sportitalia“, la Juventus sarebbe pronta a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di mercato estivo. Pratici sarebbe pronto a spingere il piede sull’acceleratore per Tonali, valutato circa 50 milioni di euro sul quale, come riferito dal noto esperto di mercato, ci sarebbe solo la Juventus. Occhio anche all’apertura di Pogba al suo potenziale e imminente addio al Manchester United. Calciomercato Juventus, Tonali e Pogba: rivoluzione a centrocampo Un doppio acquisto per un nuovo centrocampo. Rivoluzione totale con Pogba pronto a vestire bianconero sulla base di un’offerta cash da oltre 100 milioni di euro. La Juventus dovrà cercare anche di fare cassa per finanziare i colpi dell’estate. Leggi anche: Van Dijk Juventus, Paratici rinuncia al ... juvedipendenza

GoalItalia : La Juventus non molla Tonali, obiettivo caldo per il calciomercato estivo ?? [@romeoagresti] - Andersinho_ITA : Ho appena parlato con l’agente di Lucas #Paqueta, Eduardo #Uram, che mi ha confermato che il #Milan ha respinto la… - DiMarzio : #Juventus-#BorussiaDortmund, gli aggiornamenti su #EmreCan -