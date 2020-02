Biomutant ha una data di uscita? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Biomutant di Experiment 101, potrebbe arrivare su PC e console il 17 marzo 2020, secondo un elenco di Instant Gaming (via CCN).Experiment 101 è composto da ex sviluppatori Just Cause e Mad Max e ha rivelato il suo titolo di debutto nel 2017. Il gioco sarebbe dovuto arrivare nel 2018, poi fu rinviato al 2019 e ora al 2020. I rinvii sono quasi sempre positivi perché il team è in grado di prendersi il proprio tempo per perfezionare il gioco, anche se i fan potrebbero essere delusi. Biomutant, da quanto visto, ha un aspetto incredibile, un "ARPG open world che offre azioni in mischia, sparatutto e abilità mutanti in tempo reale".Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Spunta una data di uscita per #Biomutant. -