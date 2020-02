Avanti un altro, una signora cade in studio e Bonolis provoca: “rigore per la Juve” [VIDEO] (Di venerdì 7 febbraio 2020) Paolo Bonolis ci ha preso gusto. Il noto conduttore e tifoso interista ha approfittato della caduta di una signora del pubblico durante la puntata di “Avanti un altro”, trasmissione in onda ogni sera su Canale 5, per fare una battuta contro la Juventus. Nelle immagini a rallenty si nota la signora perdere l’equilibrio, puntuale arriva la provocazione ai bianconeri di Bonolis che sdrammatizza l’accaduto con un “rigore per la Juve“. Ormai sta diventando una consuetudine la battuta quotidiana del conduttore. In basso il VIDEO. STO MORENDO DALLE RISATE AHAHHAHAHAHHAHAHAHHAHAH#Bonolis pic.twitter.com/7VCzLLMIzZ — Wendy (@tifosainter) February 3, 2020 Bufera su Paolo Bonolis: “c’è il regolamento a favore della Juventus”, tifosi bianconeri furiosiL'articolo Avanti un altro, una signora cade in studio e Bonolis provoca: “rigore per la ... calcioweb.eu

