Almanacco del 07-02-2020 ore 07:30 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Almanacco del giorno stiamo a venerdì 7 febbraio Buona giornata Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Teodoro soldato e Martire vai anche bambino lavandino Noi invece di Amanda un nome che deriva dal latino amandus gerundio del verbo amo amas amarti oggi un personale di moda soprattutto grazie al discreto successo di donne dello spettacolo che ne hanno rinverdito le fortune il maschile amando Eh infatti rarissimo misteriosa stesso invece stabile manda tende sempre a mettere una certa distanza tra lei e il mondo circostante a tratti lunatiche trasognata deve solo cercare di guadagnarsi una discreta posizione sia sociale che finanziaria per ritrovare la piena fiducia in se stessiApertura verso il prossimo facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi Oggi abbiamo una valanga di auguri in particolare di facciamo ad Alessandra Susan Gabriella ... romadailynews

