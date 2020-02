Zucchero Sugar Fornaciari, dopo Sanremo l’Arena di Verona: «Uno dei più bei posti al mondo per fare musica» (Di giovedì 6 febbraio 2020) dopo essersi esibito come ospite ieri sera sul palco del 70° Festival di Sanremo tra applausi e standing ovation, Zucchero “Sugar” Fornaciari si prepara per il prossimo tour che da aprile lo vedrà protagonista con oltre 50 date in tutto il mondo per presentare il suo ultimo disco di inediti “D.O.C” Zucchero tornerà ad esibirsi in Italia nel mesi di settembre e ottobre sul palco dell’Arena di Verona, definito da Zucchero come «uno dei più bei posti al mondo per fare musica», con 14 imperdibili show: ai 12 già annunciati, infatti, si aggiungono 2 nuovi concerti il 6 e il 7 ottobre. I biglietti per le due nuove date all’Arena di Verona saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 6 febbraio, su www.ticketone.it e dalle ore 11.00 di giovedì 13 febbraio nei punti vendita abituali. Il tour mondiale partirà dall’Australia e vedrà Zucchero protagonista anche sul palco del ... domanipress

SkyTG24 : #FestivalDiSanremo2020 La storia di Zucchero 'Sugar' Fornaciari in 15 canzoni ?? - trateyelmare : RT @SkyTG24: #FestivalDiSanremo2020 La storia di Zucchero 'Sugar' Fornaciari in 15 canzoni ?? - tonirmc2 : @AlessiaMorani Invece: Amadeus che presenta Zucchero sul palco di Sanremo ma non riesce neanche a introdurlo come '… -