Sondaggi politici, Lega primo partito ma continua a perdere consensi. Sempre più giù il M5s (Di giovedì 6 febbraio 2020) Secondo l'ultimo Sondaggio effettuato da Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, su Raitre, tra i partiti della maggioranza crescono solo Pd e Italia viva. Crollo del M5s. Per quanto riguarda l'opposizione la Lega di Matteo Salvini è primo partito, ma di nuovo in calo; stabile Forza Italia; Fratelli d'Italia è l'unico partito del centrodestra ad aumentare i consensi.continua a leggere fanpage

LPincia : RT @mariobortoluss1: Sondaggi politici Ipsos: Sardine destinate a scomparire per un italiano su due - lucacampitello1 : Sondaggi politici Ipsos: Sardine destinate a scomparire per un italiano su due - lucacampitello : Sondaggi politici Ipsos: Sardine destinate a scomparire per un italiano su due -