Smog in Veneto: l’allerta torna livello 0 “verde” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si è abbassata in Veneto il livello di PM10 presente in atmosfera: lunedì aveva toccato il livello “rosso” in 3 province: lo rende noto Arpav, che ha diffuso il bollettino sulla qualità dell’aria. Da domani su tutta la regione torna in vigore il livello 0 “Verde”, con le misure previste dall’accordo di bacino padano sull’inquinamento da PM10.L'articolo Smog in Veneto: l’allerta torna livello 0 “verde” Meteo Web. meteoweb.eu

