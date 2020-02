Sanremo 2020 terza serata, duetti in ordine, ospiti in scaletta Roberto Benigni previsto alle 22.30, Mika e Lewis Capaldi e il cast de L’Amica Geniale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020 terza serata, i duetti in ordine, ospiti Roberto Benigni, Mika e Lewis Capaldi e il cast de L'Amica Geniale Roberto Benigni conduttore a Sanremo 1980Dopo la conduzione di Sanremo nel 1980 e le memorabili partecipazioni al festival di Baudo e nel 2011 quando entrò all’Ariston con un cavallo bianco e la bandiera italiana proprio come Garibaldi, Roberto Benigni tornerà questa sera super ospite a Sanremo 2020. La scaletta, non sempre in linea con le previsioni, vede Benigni tra le 22.40 e le 23 con un intervento di circa 40 minuti. Tra gli ospiti della terza serata anche Mika e Lewis Capaldi e il cast de l’Amica Geniale 2 Storia del nuovo cognome (Gaia Girace e Margherita Mazzucco) in onda in prima mondiale su Rai Uno dal 10 febbraio. La terza serata di Sanremo 2020 prevede i duetti con i big in gara. Al termine delle esibizioni verrà annunciata una nuova classifica ... spettacoloitaliano

