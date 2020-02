San Cipriano, picchiano la barista per non pagare le birre, condannati i nipoti del boss (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il tribunale di Napoli Nord ha condannato, con pena sospesa e mantenendo gli arresti domiciliari, i gemelli Alessio e Vincenzo De Falco, nipoti del boss dei Casalesi Enzo De Falco, ucciso in un agguato nel 1991. Ad agosto scorso avevano aggredito una barista per non pagare le birre che avevano consumato in un bar di San Cipriano d'Aversa (Caserta). fanpage

