Sabrina Salerno da bollino rosso, l’intimo trasparente non contiene il seno: si vede più del dovuto [FOTO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sabrina Salerno a Sanremo 2020 Ebbene sì, dopo circa 30 anni Sabrina Salerno tornerà a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione della 70esima edizione del Festival della canzone italiana. Ma la nota soubrette e icona sexy degli Anni Ottanta e Novanta non sarà in gara, bensì una delle vallette che Amadeus ha deciso di farsi affiancare in queste cinque serate. Era il 1991, quando insieme alla collega Jo Squillo cantava ‘Siamo donne’, il brano che è diventato una vera hit sul panorama femminile. Sabrina incanta il web con uno scatto mozzafiato Ma di recente Sabrina Salerno è tornata a far parlare di sé non solo per la sua partecipazione a Sanremo 2020, ma anche per una sua iniziativa social. Nello specifico la nota soubrette che da anni vive in Germania ha condiviso un nuovo scatto bollente sul suo seguitissimo profilo Instagram. Nel dettaglio la donna si è ... kontrokultura

MarioManca : Vorrei ricordarvi un secondo com'era vestita Sabrina Salerno a Sanremo nel 1991 insieme a Jo Squillo: avanguardista… - Corriere : I voti ai look: Sabrina Salerno con crampo (8), Pelù giovanilista (4) - MarioManca : Il tacco s'incastra, le viene il crampo al piede e, per un attimo, scosta un po' troppo lo spacco: si chiama Sabrin… -