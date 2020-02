Riace solidale riparte con l'ambulatorio. Nel segno di Lucano (Di giovedì 6 febbraio 2020) Domani riapre a Riace l’ambulatorio medico Jimuel. Può sembrare una piccola notizia di rilievo solo locale, ma non è così.Perché è un pezzo importante della Riace solidale costruita con Lucano che torna a vivere ed operare, nonostante la volontà di distruzione che si è abbattuta come una bomba sul piccolo borgo della Locride. L’ambulatorio era nato nella primavera del 2017 da un’idea del dottor Isidoro Napoli, che aveva coinvolto l’associazione umanitaria Jimuel-Onlus e lo Studio radiologico di Siderno in un protocollo d’intesa con il comune di Riace. Era formato da medici volontari che curavano gratuitamente tutti, i cittadini di Riace, i migranti che vi avevano trovato accoglienza, ed anche gli abitanti dei comuni limitrofi come Camini, Stignano, Monasterace, tutta quell’area che ... huffingtonpost

