Palermo: Procuratore Lo Voi, 'assessore Pierobon non risulta indagato' (Di giovedì 6 febbraio 2020) Palermo. 6 feb. (Adnkronos) - "Con riferimento a notizie oggi pubblicate su un quotidiano locale, si precisa che l’assessore Pierobon non risulta indagato nel procedimento riguardante la cosiddetta vicenda “Arata/Nicastri”, nell’ambito del quale è peraltro stato sentito come persona informata dei fa liberoquotidiano

zazoomblog : Palermo: Procuratore Lo Voi ‘assessore Pierobon non risulta indagato’ - #Palermo: #Procuratore #‘assessore - TV7Benevento : Palermo: Procuratore Lo Voi, 'assessore Pierobon non risulta indagato'... - PaolaG33615701 : @a_meluzzi Lo Voi è il Procuratore meno attendibile d'Italia. Proviene da strutture giudiziarie europee e la nomina… -