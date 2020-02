NBA 2019-2020: Andre Drummond passa ai Cleveland Cavaliers (Di giovedì 6 febbraio 2020) Serata movimentata quest’anno in NBA in occasione della trade deadline, l’ultimo momento disponibile per scambiare... L'articolo NBA 2019-2020: Andre Drummond passa ai Cleveland Cavaliers proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

Eurosport_IT : 'Avevo un discorso scritto, ma dirò qualcosa che viene dal cuore' ?????? Il discorso di LeBron #James per Kobe… - OA_Sport : NBA 2019-2020: D’Angelo Russell passa ai T-Wolves in cambio di Andrew Wiggins - AllAroundnet : NBA 2019-20: è online il 16° episodio di “Osservatorio NBA -