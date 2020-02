Malato terminale uccide il figlio: “Mia moglie non poteva farcela da sola” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tragedia a Mosca, in Russia: papà Malato terminale uccide il figlio di 13 anni perché convinto che dopo la sua morte nessuno avrebbe potuto allevarlo. L’uomo, di 40 anni, era affetto da un tumore al cervello incurabile. Di fronte al tragico omicidio, inoltre, si sarebbe giustificato spiegando che dopo la sua morte nessuno sarebbe stato in grado di crescere il bambino. Da quanto si apprende, inoltre, il 40enne avrebbe tentato di uccidere anche la moglie, ma lei è riuscita a salvarsi. Malato terminale uccide il figlio Oleg Drachev, un Malato terminale di 40 anni uccide il figlio di 13 perché convinto “che la moglie non avrebbe potuto crescerlo da sola”. Tragedia in Russia, a Mosca: mentre il bambino dormiva, infatti, il padre gli avrebbe tolto la vita e avrebbe tentato di pugnalare anche la mamma. Fortunatamente, però, la donna è riuscita a salvarsi. Il delitto è ... notizie

