Luca Parmitano torna a casa: atterrata la navicella Soyuz atterra in Kazakistan (Di giovedì 6 febbraio 2020) È atterrata la Soyuz Ms 13 alle ore 10 in una steppa innevata del Kazakistan, la navicella che portava a bordo l’astronauta Luca Parmitano, quello della Nasa, Christina Koch (la quale con 328 giorni di permanenza continuativa ha ottenuto un nuovo record personale), il cosmonauta russo Alexander Skvortsov. Dopo 201 giorni nello spazio dunque Luca Parmitano, diventato il primo italiano comandante della Iss, fa ritorno a casa.“Che viaggio!” ha gridato nella radio mentre era in corso la discesa della navicella. Parmitano, attualmente già a casa, è apparso sorridente e felice. Ha effettuato tutti i controlli sanitari di rito che hanno confermato la buona saluta dell’astronauta, così come degli altri suoi due compagni di spedizione. Il russo Skvortsov, appena sceso, si è mangiato una mela. huffingtonpost

