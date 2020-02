Llorente, che flop! Da uomo copertina col Liverpool a panchinaro cronico (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ il 2 settembre scorso quando Fernando Llorente firma col Napoli da svincolato, decidendo di vestire la maglia numero 9. Quello del gigante navarro è un inizio devastante in azzurro: al debutto con la Sampdoria, il 14 settembre, mette subito a segno l’assist per Mertens. Tre giorni più tardi sigla la prima rete col Napoli nella magica notte contro il Liverpool, in Champions League. Cinque giorni dopo ancora gioca titolare a Lecce facendo una doppietta: 3 reti in 3 gare, ed un amore immediato che fa scordare ai tifosi un scomodo passato nella Juventus ed un mercato estivo chiuso senza il tanto agognato colpaccio in attacco. Nel calcio però, tutto cambia dal giorno alla notte. La crisi di risultati, gli ammutinamenti, le multe: il Napoli sprofonda ed anche lui gioca sempre meno, fino a perdere completamente il posto con l’arrivo in panchina di ... anteprima24

