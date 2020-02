La rete Tre non funziona correttamente il 6 febbraio? Stato dei problemi (Di giovedì 6 febbraio 2020) In questa mattinata del 6 febbraio la rete Tre non funziona a dovere e più di qualche cliente non ha la possibilità di usufruire dei servizi di connessione di solito garantiti dalla propria SIM telefonica. Mentre i clienti dell'operatore appunto riescono a chiamare e ricevere telefonate in questa mattinata, è la rete internet di Tre Italia a non funzionare. Le segnalazioni di disservizio sono già nell'ordine delle centinaia sul sito Downdetector al momento di questa pubblicazione e non possiamo prevedere se ci sarà un rientro alla normalità in poco tempo o al contrario, un peggioramento della situazione. Anche su Twitter sono presenti testimonianze relative al fatto che la rete Tre non funziona in questa giornata, come visibile nel cinguettio qui riportato: https://twitter.com/Tre It/status/1225365218802446337 Potrebbe trattarsi di un problema legato a qualche ... optimaitalia

