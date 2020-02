Jon Bernthal nel cast del thriller Netflix con Sandra Bullock (Di giovedì 6 febbraio 2020) L'attore Jon Bernthal è uno dei nuovi arrivi nel cast del thriller prodotto da Netflix con star le attrici Viola Davis e Sandra Bullock. Jon Bernthal affiancherà sul set Viola Davis e Sandra Bullock, le due attrici premio Oscar, che saranno le protagoniste di un nuovo thriller di Netflix, progetto ancora senza un titolo ufficiale. Il cast del progetto comprende anche Vincent D'Onofrio, Richard Thomas, Linda Emond, Emma Nelson, Aisling Franciosi e Rob Morgan. La regia del film sarà firmata da Nora Fingscheidt, mentre la sceneggiatura è firmata da Christopher McQuarrie, che ha realizzato recentemente Mission: Impossible - Fallout. Al centro della trama ci sarà una donna, interpretata da Sandra Bullock, che esce di prigione dopo aver compiuto un crimine violento e si ritrova ... movieplayer

