Giovane mamma compra orecchini per figlia di 3 anni, ma la bimba rischia di perdere l’orecchio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una Giovane madre ha compiuto una leggerezza che stava per costare carissima alla sua bimba di soli 3 anni. La donna si chiama Clara Moloney e vive in una città del Nord Irlanda. La donna è una Giovane madre di Amelia, una bambina di tre anni. La madre ha deciso di fare tutto da sé. Con uno spillo ha fatto i buchi all’orecchio della piccola e poi le ha regalato un paio di orecchini a forma di coccinella. Sono passati solo un paio di giorni e la donna ha visto sanguinare l’orecchio della figlia. La bimba non aveva mai voluto togliere gli orecchini nemmeno di notte e la ferita si era infettata. Quando la donna ha tolto gli orecchini ha visto qualcosa di pauroso: «Pensavo che il suo orecchio si stesse staccando, era spaventoso. C’era del sangue che le usciva dall’orecchio. Stava gocciolando su tutta la sua uniforme scolastica. Urlava e diceva: ‘fa male’. Quando l’ho estratto, ... baritalianews

