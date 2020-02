Festival di Sanremo 2020 panico in platea uno spettatore in codice rosso (Di giovedì 6 febbraio 2020) panico durante la puntata del Festival di Sanremo 2020 di ieri sera, uno spettatore viene colpito da un malore, si sospetta un infarto. Momenti di paura in galleria, un uomo di quarantadue anni si è sentito male. Subito allertato il servizio sanitario che è entrato prontamente in azione. In breve tempo l’uomo è stato trasferito con il codice rosso in ospedale con un sospetto infarto. Il fatto avviene durante la trasmissione dopo l’esibizione di Tiziano Ferro mentre il conduttore Amadeus presentava il prossimo concorrente in gara Junior Cally. Il tutto avviene verso all’una di notte circa, sotto gli occhi attoniti e spaventati del pubblico. Racconta uno spettatore intervistato poco dopo l’accaduto: “eravamo li ha vedere la fine dell’esibizione di Tiziano Ferro e mentre il conduttore Amadeus presentava il prossimo concorrente in gara mi sono reso ... bigodino

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - Corriere : #PaoloPalumbo: «La mia non è la storia di un ragazzo sfortunato, ma di un ragazzo che non si è arreso. In questi an… - RaiRadio2 : «Ho scelto di tornare al Festival in un modo sereno. Ho già avuto le mie soddisfazioni, vincendo Sanremo due volte… -