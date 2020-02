Dadone: “Sanremo 2020? L’avrei visto se ci fosse stata musica metal” (Di giovedì 6 febbraio 2020) La ministra per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone non ha mai fatto mistero della sua passione per la musica heavy metal, una sua intervista rilasciata nei giorni del Festival di Sanremo 2020 ha tolto ogni dubbio. Dopo aver trattato temi importanti come il rilancio della PA e delle varie battaglie portate avanti dal movimento pentastellato, la conduttrice Serena Bortone ha virato la conversazione su temi più leggeri, passando al mondo dello spettacolo e ponendo una domanda alla Ministra monregalese: “Ministro, lei ha visto Sanremo?”. La risposta che ne è seguita è stata: “Lo avrei visto volentieri, se fosse una kermesse di musica metal». La risposta ha lasciato la conduttrice un visibilmente spiazzata, che forse non si aspettava una risposta diversa da parte della ministra. Dadone su Sanremo 2020 Lo scambio tra la conduttrice di Agorà su Rai3 e la ministra ... notizie

