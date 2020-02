Coronavirus, sulla nave in quarantena in Giappone ci sono 35 italiani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Da due giorni la nave Diamond Princess della Carnival Japan è in quarantena a nella baia di Yokohama, al largo del Giappone, poiché a bordo ci sono almeno 20 persone infettate dal Coronavirus. La quarantena è scattata dopo che si è saputo che il 25 gennaio scorso un contagiato è sbarcato a Hong Kong.Per ora le autorità nipponiche hanno sottoposto al test per Coronavirus l'equipaggio e 273 dei circa 3700 passeggeri e i contagiati sarebbero 20. A bordo ci sono anche 35 italiani, di cui 25 sono membri dell'equipaggio, ma, secondo quanto riportato dalla Farnesina, nessuno di loro sarebbe infetto.Intanto i contagiati in tutto il mondo sono 28.149, i guariti sono 1.147. Nella sola provincia di Hubei si sono registrati 2.987 nuovi casi e 70 nuovi morti. Le vittime in totale finora sono 565, di cui 549 nella sola provincia dello Hubei, 14 nel resto della Cina, due all'estero, ossia uno a ... blogo

Crozza ironizza sulla foto delle Sardine con Benetton : con Oliviero Toscani la bambina di “The Ring” - Darth Vader e il Coronavirus : Nel nuovo promo di Fratelli Di Crozza , il programma che tornerà in prima serata e in diretta sul Nove da venerdì 28 febbraio, Maurizio Crozza ironizza sulla foto di gruppo delle Sardine con Luciano Benetton che ha destato non poche polemiche: insieme a Oliviero Toscani , nella foto compaiono diversi “cattivi” di libri e film ( Darth Vader , Joker, Freddy Krueger e tanti altri) e un gigantesco coronavirus . Live streaming, episodi ...

Coronavirus - 60 infetti sulla nave in quarantena in Giappone. Il nostro ministero : “I voli tra Cina e Italia restano chiusi” : Standard & Poor's taglia al 5% le stime del Pil cinese per il 2020. Ma Xi Jinping: «La tendenza dello sviluppo economico non cambierà»

Coronavirus - 61 contagiati sulla nave da crociera : come stanno gli italiani : La situazione sulla Diamond Princess, ferma in quarantena nella baia di Yokohama in Giappone, appare particolarmente grave...

Coronavirus - sono 35 gli italiani sulla nave da crociera bloccata in Giappone : Il temuto Coronavirus continua ad espandersi. sono migliaia i contagiati ed oltre 500 i morti. Nelle ultime ore la Farnesina ha confermato che sulla nave da crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone proprio a causa del virus, ci sono 35 italiani . La nave si trova nel porto di Yokohama dove è stata posta in quarantena perché uno dei passeggeri è risultato positivo ai test. La quarantena della Diamond Princess per Coronavirus La Diamond ...

Lanciò l’allarme sul Coronavirus - avviata una indagine sulla morte del medico “eroe” : La Cina annuncia l'avvio di un' indagine dopo la morte di Li Wenliang, il medico che per primo Lanciò l'allarme sul coronavirus . Lo annuncia la Commissione per l'ispezione disciplinare, l'Anticorruzione del Partito comunista cinese (Pcc), spiegando che un team investigativo sarà inviato a Wuhan per "condurre un' indagine completa sulla questione relativa al dottore riportata finora in modo ampio".Continua a leggere

Coronavirus - positivo uno degli italiani rientrati da Wuhan. Indagine sulla morte del medico cinese che diede allarme : Coronavirus , le ultime notizie: Indagine sulla morte del medico cinese che diede allarme Coronavirus ULTIME NOTIZIE – Primo caso di un italiano positivo al Coronavirus : si tratta di uno dei 56 nostri connazionali rientrati da Whuan. Da ieri è stato trasferito dalla Cecchignola allo Spallanzani. Il bilancio dei morti sale a 636 e l’ultimo bollettino del commissione sanitaria cinese parla anche di oltre 30mila casi ...

Coronavirus - tutte le notizie della notte : i morti salgono a 638. Sono 61 le persone contagiate sulla nave in Giappone : Più di 31mila i contagiati da Coronavirus , 638 morti . Aumenta anche il numero di persone dimesse dagli ospedali che superano i 1500. salgono a tre i contagiati in Italia, tra cui un italiano di 29 anni appena rimpatriato da Wuhan. Aumentano anche i casi di contagio sulla nave da crociera ferma in Giappone . A bordo della nave ci Sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell’equipaggio, compreso il comandante. Al momento nessun italiano è ...

Coronavirus - mistero sulla morte del medico che aveva dato l’allarme : arriva la notizia del decesso - ma i media cinesi la smentiscono : L’ospedale di Wuhan ha smentito il decesso di Li Wenliang, uno degli otto medici che ha dato l’allarme sul nuovo Coronavirus e poi si è ammalato egli stesso. Lo riferisce il quotidiano South China Morning Post. “Nella lotta contro l’epidemia di polmonite da nuova Coronavirus , l’oftalmologo Li Wenliang del nostro ospedale è stato purtroppo contagiato. Attualmente è in condizioni critiche e stiamo facendo del ...

Fca - accordo con le Entrate per chiudere contenzioso sulla valutazione di Chrysler. Una fabbrica rischia chiusura per Coronavirus : Fiat Chrysler ha chiuso un accordo con l’Agenzia delle Entrate per chiudere il contenzioso legato alla valutazione del valore di Chrysler al momento della ristrutturazione di ottobre 2014. Lo ha annunciato il direttore finanziario Richard Palmer in conference call sui risultati 2019. Il Fisco italiano chiedeva al gruppo più di 1 miliardo contestando una differente valutazione degli asset di Chrysler, con un impatto diretto sulla cosiddetta ...

Coronavirus - anche 35 italiani sulla nave “maledetta” : a bordo 20 infetti : Il Coronavirus è il prepotente e sgradito protagonista di questo inizio dell’anno 2020. La psicosi generata dal pericolo del contagio si è espansa in ogni parte del globo, anche più dell’epidemia stessa. Per ovvie ragioni, nei paesi orientali le precauzioni diventano ben più giustificate e necessarie. È il caso della nave da crociera “Diamond Princess” della Carnival Japan, ormeggiata nella baia di Yokohama. In quarantena ...

