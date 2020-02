Chi sono i Viito, il duo che duetta con Junior Cally a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Chi sono i Viito, il duo che duetta con Junior Cally a Sanremo 2020 Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, è la serata dei duetti a Sanremo 2020: ciascun cantante in gara si esibirà al fianco di un suo ospite con una cover di un brano cantato nelle 70 edizioni della kermesse. A duettare con il cantante in gara più contestato di questa edizione, Junior Cally, ci sono i Viito, il duo icona dell'”Itpop”, cioè l’indie rock italiano. I tre artisti si cimenteranno in un famosissimo brano di Vasco Rossi, Vado al massimo. Ma chi sono i Viito? Vediamo qui di seguito qualche informazione su questa band. Viito, chi è il duo al fianco di Junior Cally “Sei bella come Roma, stronza come Milano, oggi mi sbronzo, domani ti amo”. Questo è senza dubbio un ritornello che, chi apprezza il genere, non può non aver canticchiato almeno qualche volta. Bella come Roma è uno dei ... tpi

NicolaPorro : Ecco chi sono i 3?? #migranti sbarcati dalla nave #Gregoretti considerati 'pericolosi per la sicurezza nazionale'.… - antoniospadaro : 40 milioni di persone sono coinvolte in una qualche forma di schiavitù moderna. Molte di essi sono migranti. Diamo… - carlosibilia : L’abolizione della #prescrizione è già legge e c'è chi la vuole cambiare, i vitalizi dei politici sono già stati ab… -