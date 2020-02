Anche Benigni attacca Salvini: "Quest'anno si vota al citofono" - (Di venerdì 7 febbraio 2020) Serena Pizzi Dopo Junior Cally e i Viito, Anche Roberto Benigni attacca Salvini dal palco di Sanremo: "Ma qui c'è uno che canta" L'aveva detto e così è stato. Roberto Benigni ha parlato di amore sul palco del festival di Sanremo. Ma il suo ingresso all'Ariston non è passato inosservato. Se nove anni fa era arrivato in sella a un cavallo bianco, stasera non poteva sembrare sotto tono. Benigni, infatti, ha fatto il suo ingresso con la banda musicale "Canta e sciuscia". E una volta all'ingresso del teatro è stato accolto da Amadeus, è stato accompagnato in platea dove in molti tra gli spettatori gli hanno stretto la mano e infine è salito sul palco. Smoking e camicia bianca senza cravatta, il Premio Oscar si è preso tutti gli applausi del pubblico. "Un ingresso così con la banda come un capo di Stato non mi era mai capitato. Questo è il più bel Sanremo che abbia mia visto", ... ilgiornale

