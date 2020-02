A Napoli la gentrification del pubblico da stadio non è possibile (Di giovedì 6 febbraio 2020) Arrivati a questo punto è bene che il Napoli si chiarisca le idee sul San Paolo che vuole. Non quello che ha in mente, lo stadio virtuale o il futuribile impianto privato da 20, 30 o 40mila posti che prima o poi un’amministrazione conciliante gli permetterà di costruire. Che San Paolo vuole ora, oggi, qui e adesso. E se davvero, a conti fatti, preferisce la gentrification del pubblico. Se l’idea di alzare il prezzo medio degli ingressi gli convenga. Che Aurelio De Laurentiis e i suoi consiglieri sognino uno stadio sul modello europeo, dove per modello europeo intendiamo uno stadio la cui fruizione è cara, è evidente. È da anni che la dirigenza, in linea con il trend nazionale, insiste sulla questione. Da quasi 10 anni, ormai: era il 2012 quando per la prevendita di Napoli-Chelsea divampò una polemica in tutto e per tutto simile a quella odierna. Ma in tempi recenti abbiamo visto ... ilnapolista

napolista : A Napoli la gentrification del pubblico da stadio non è possibile Mettendo anche da parte il comfort del pacchetto… -