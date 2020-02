Vignette sessiste al vicesindaco di Morcone, Ocone: “Indignata e preoccupata” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMorcone (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dell’Assessore alle pari opportunità Giulia Ocone, in merito alla diffusione di Vignette a sfondo sessista che vedono coinvolta il vicesindaco del Comune di Morcone, Ester D’afflitto. “Non c’è colore politico, distanza tra ideali, diversità di principi che possa legittimare la diffusione di Vignette sessiste. La critica politica, anche quella più pungente, non può mai e poi mai sconfinare in insulti offensivi volti a denigrare l’essere donna”. La satira politica ha una funzione importante. Ma questa non è satira, non suscita ilarità ma indignazione. Sono solo rappresentazioni meschine volte a distruggere la reputazione dei soggetti coinvolti. Da assessore alle pari opportunità del Comune di Morcone sono indignata ma soprattutto preoccupata. Il dilagare di questi ... anteprima24

