Un Posto al Sole, spoiler al 14 febbraio: Alberto Palladini verrà aggredito (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 al 14 febbraio. Alberto verrà aggredito fisicamente, che c’entrino qualcosa i cantieri? Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 10 al 14 febbraio. In queste puntate vedremo molte novità per i protagonisti della soap opera di Rai 3. In particolare vedremo Alberto Palladini aggredito per strada. Non solo brutte notizie però in queste anticipazioni: Patrizio e Vittorio prenderanno una decisione che potrebbe cambiare le loro vite. Per sfuggire al controllo della famiglia i due ragazzi decidono di prendere casa e di andare a convivere loro due assieme. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio. Dopo essere stata messa in guardia da Ornella, Angela e Niko sul conto di Marcello, la povera Giulia comincerà a brancolare nel buio assoluto. Nel dettaglio, la Poggi non saprà a chi credere e avrà un ... 2anews

elisa24102 : RT @Simona_Ti: Un posto al sole e sto.. #ilmiobuongiorno ?? Vivian Maier - CorazzaEfisia : RT @Simona_Ti: Un posto al sole e sto.. #ilmiobuongiorno ?? Vivian Maier - AdrianaCioci : RT @Simona_Ti: Un posto al sole e sto.. #ilmiobuongiorno ?? Vivian Maier -