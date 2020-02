Sardine Napoli: “Con De Luca si perde: di ittico solo le fritture” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Non solo la Lega, ma anche lo sceriffo non passa. Domani il flash mob delle Sardine a Scampia, in queste ore però dopo le parole del leader, Mattia Sartori – “la candidatura di Vincenzo De Luca ci crea difficoltà, Ruotolo no” – a tenere banco nel movimento locale è il nodo regionali. “Ci sarà un confronto tra noi a livello regionale – spiega al telefono Bruno Martirani, organizzatore e animatore del movimento a Napoli -, quello che posso anticipare a titolo più personale è che se la sinistra vuole vincere in Campania non può riproporre Vincenzo De Luca. E’ un governatore poco gentile, poco moderato”. “L’unica volta che ha fatto suo un argomento ittico è stata con le fritture di pesce” aggiunge ricordando il noto episodio che vide protagonista l’allora sindaco di Agropoli, ... anteprima24

GianckyMacca : RT @Deputatipd: Quando non regge la marcatura a uomo la Lega lascia il campo. Dopo #Palermo cede anche a #Scampia, dove le #sardine hanno a… -