Sanremo 2020, Gessica Notaro e Alberto Maggio cantano all’Ariston (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La prima serata del 70esimo Festival è tutta la femminile: se non nella scaletta dei Big, sicuramente in quella degli ospiti e nelle tematiche scelte per i tre interventi principali all’Ariston. Dopo Diletta Leotta con una riflessione sulla bellezza e sullo scorrere del tempo e Rula Jebreal con toccante monologo sulla violenza sulle donne, sul palco di Sanremo 2020 ha cantato anche Gessica Notaro. La ragazza si è esibita insieme all’amico di sempre Alberto Maggio. notizie

