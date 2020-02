Ricchi e Poveri Marina Occhiena, pace con Angela: “Volevo uscire, ma…” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Marina Occhiena fa pace con Angela Brambati e torna con i Ricchi e Poveri: “Volevo uscire dal gruppo per motivi personali” Mancano ormai poche ore all’attesissima reunion dei Ricchi e Poveri a Sanremo 2020, con Marina Occhiena che torna nel gruppo dopo ben trentanove anni. L’artista, non è un segreto per nessuno, ha lasciato il quartetto nel lontano 1981 in seguito alla rottura della grande amicizia che la legava alla ‘brunetta’ dei Ricchi e Poveri Angela Brambati. E stasera, a cinquant’anni dal loro primo grande successo sanremese, ossia “La prima cosa bella”, Marina Occhiena, Angela Brambati, Franco Gatti e Angelo Sotgiu riformeranno il quartetto storico dei Ricchi e Poveri (rimasti in due nel 2016, in seguito all’uscita di Gatti dopo la scomparsa prematura del figlio). Volevo uscire dal gruppo per esigenze personali. Ora il ... lanostratv

