Primavera TIM Cup, Fiorentina-Juventus in diretta in chiaro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dove vedere Fiorentina Juventus Coppa Italia Primavera – La Primavera TIM Cup mette di fronte Fiorentina e Juventus nella gara valida per l’andata delle semifinali della competizione. Le due formazioni si affrontano questo pomeriggio e la vincente sfiderà una tra Hellas Verona e Roma in finale. Si prospetta una sfida equilibrata, con la Juventus in … L'articolo Primavera TIM Cup, Fiorentina-Juventus in diretta in chiaro calcioefinanza

Inter : ??| VINCE L'INTER U19 Persyn e Mulattieri ribaltano la partita nella ripresa: #FiorentinaInter finisce 1?-2?. Leg… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Primavera TIM Cup, Fiorentina-Juventus in diretta in chiaro: Dove vedere Fiorentina Juv… - MondoPrimavera : ??Segui con noi i primi 9?0? minuti della #Semifinale di #PrimaveraTimCup tra #HellasVerona e #Roma? -