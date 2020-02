Pensioni ultima ora: modifica riforma, Anief chiede cambiamenti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Pensioni ultima ora: modifica riforma, Anief chiede cambiamenti Pensioni ultima ora: nei nostri articoli degli ultimi giorni vi abbiamo parlato a più riprese del confronto avviato lunedì 27 gennaio 2020 tra governo ed esecutivo finalizzato alla revisione previdenziale che porti ad un superamento della riforma Fornero e individui un punto di caduta condiviso con le parti sociali per il dopo Quota 100.Segui Termometro Politico su Google News Pensioni ultima ora, gli incontri tematici Il primo degli incontri tematici, di lunedì 3 febbraio 2020, si è concentrato sull’argomento della pensione di garanzia per i giovani. Ne seguiranno altri. Ecco il calendario: il 7 febbraio tavolo sulla rivalutazione delle Pensioni in essere, il 10 febbraio sulla flessibilità in uscita e il 19 febbraio della previdenza complementare. La proposta Anief per i lavoratori della ... termometropolitico

