Patto di stabilità, l’Ue avvia revisione: “Troppo complesso, difficile spiegarlo ai cittadini. E serve sostegno a crescita e investimenti verdi” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “La stabilità resta un obiettivo ma serve sostegno alla crescita e alla mobilitazione di enormi investimenti per combattere i cambiamenti climatici. Dobbiamo consentire politiche anti-cicliche“. E c’è anche un altro problema: “La complessità delle nostre regole rende più difficile spiegare ai nostri cittadini che cosa dice ‘Bruxelles'”. È così che il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni, in conferenza stampa insieme al vicepresidente della Commissione Ue responsabile per l’economia Valdis Dombrovskis, ha lanciato la consultazione tra gli Stati membri sull‘annunciata revisione della governance economica della Ue e la modifica del Patto di stabilità. Il documento apre il dibattito su un tema che vede l’Unione europea nettamente spaccata. Non a caso, secondo Politico, un gruppo di 12 Paesi tra cui Austria, Germania, ... ilfattoquotidiano

