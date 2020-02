Neve anche su Napoli, il Vesuvio imbiancato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Oggi, 5 febbraio, la città si è svegliata con la cima del Vesuvio imbiancata. La causa è del brusco calo di temperatura che si sta registrando in queste ore in Campania, previste nevicate anche in Irpinia e nel Sannio a quote superiori ai 500/600 metri e localmente anche a quote inferiori. La temperatura è destinata a calare ulteriormente domani, 6 febbraio. fanpage

