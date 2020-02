Municipio I, Acea: sabato in alcune vie del Centro sospensione idrica (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma – Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulla rete, si rendera’ necessario sospendere il flusso idrico in alcune strade del I Municipio di Roma. Di conseguenza, dalle 8 alle 20 di sabato prossimo si verificheranno mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione nelle seguenti strade: via di Porta Angelica, via del Mascherino, piazza Papa Pio XII, piazza del Risorgimento (lato via di Porta Angelica), Borgo Angelico, via delle Grazie, borgo Vittorio, borgo Pio, piazza della Citta’ Leonina. Lo fa sapere in una nota Acea Ato 2. Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche strade limitrofe alle citate. Per limitare i disagi, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite un’autobotte che per tutta la durata della sospensione del servizio, dalle 8 alle 20 di sabato, sara’ in ... romadailynews

