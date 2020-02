Milano, albero abbattuto dal vento schiaccia una donna: trasportata in ospedale, è grave (Di mercoledì 5 febbraio 2020) grave incidente provocato dal maltempo a Milano. Una donna di 45 anni è stata colpita da un albero abbattuto dal vento ed è stata soccorsa in codice rosso, con traumi alla testa e al torace. Anche le province di Como, Lecco e Varese sono state colpite e si contano numerosi danni. Tanti gli alberi caduti sulle strade dei centri abitati, con alcune coperture dei tetti divelte dalle folate. fanpage

discoradioIT : Milano, colpita da un albero abbattuto dal vento, donna in ospedale in codice rosso. A Como cade un… - rep_milano : Milano, colpita da un albero abbattuto dal vento, donna in ospedale in codice rosso. A Como cade un pino secolare,… - infomobilitaMi : [#ProntoIntervento] Chiusa al traffico via Passo Rolle, da via Rombon a via Feltre, caduta albero. PL in luogo #Milano -