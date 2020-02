Look di Sanremo della prima serata, top e flop (Di mercoledì 5 febbraio 2020) A distanza di una settimana dai Grammy Awards, ecco il Top & flop (non richiesto) dei Look sfoggiati dalle star durante la prima puntata del Festival di Sanremo. Category is: Festival di Sanremo 2020 1^ puntata Eleganza Extravaganza! I’ve made my decision. Bring back my girls. Diletta Leotta in giallo, you’re safe Visualizza questo post su Instagram One of a kind #DilettaLeotta co-hosts the 70th Sanremo Song Festival Looking dreamy in a custom sunny yellow silk chinoiserie jacquard ball gown by #Etro. #Sanremo #Sanremo2020 #EtroCelebs Un post condiviso da ETRO (@etro) in data: 4 Feb 2020 alle ore 1:46 PST Diletta Leonna in nero, you’re safe Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ME Gusta Channel (@megustachannel) in data: 4 Feb 2020 alle ore 3:35 PST Rula ... bitchyf

