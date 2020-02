Latina, rapisce e sequestra un bimbo di sei mesi e obbliga la madre a prostituirsi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un gruppo criminale ha sequestrato un bimbo di sei mesi e costretto la madre a prostituirsi picchiandola se si ribellava. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato una donna in flagranza di reato, trovata in una roulotte insieme al piccolo. Mamma e bimbo sono salvi e affidate alle cure di una struttura. fanpage

