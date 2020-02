Kiefer sotto i Sette Palazzi Celesti: folla e mainstream (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Quando una grande folla si raduna intorno a un'opera d'arte contemporanea è sempre un momento interessante, sia per capire come oscilla il gusto, per citare Gillo Dorfles, sia per riflettere sulle dinamiche spettacolari, qui pensando a Guy Debord, che inevitabilmente si muovono anche intorno all'arte più seria. Se poi ci si aggiunge pure, davanti alla folla, la presenza di un artista di indiscusso valore, ecco che si può provare a descrivere che cosa è successo a Milano, quando in Pirelli HangarBicocca centinaia di persone hanno seguito e ascoltato Anselm Kiefer, mentre raccontava il proprio lavoro all'ombra dei suoi Sette Palazzi Celesti.E' impossibile, di questi tempi, non accorgersi della straordinaria predisposizione instagram delle foto della serata. Ma, per fortuna, in tal caso, il peso specifico della storia va ben oltre le story social, per entrare a pieno titolo nel campo del ... ilfogliettone

