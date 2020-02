iPhone 11 Pro, radiazioni il doppio del limite consentito secondo uno studio, ma è davvero così? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un nuovo studio commissionato da Penumbra Brands rileva che le radiazioni emesse da iPhone 11 Pro sono a un livello ritenuto pericoloso per i consumatori. In particolare, i risultati presentati da RF Exposure Lab rivelano che le radiazioni di iPhone 11 Pro sono più del doppio del limite di sicurezza esistente della FCC. I test sono stati eseguiti con un iPhone 11 Pro situato a circa 5 mm di distanza da un manichino, con RF Exposure Lab che rileva che l'esposizione alle radiazioni potrebbe essere ancora più pronunciata se un telefono si trova nella tasca di un utente."Gli utenti di telefoni cellulari dovrebbero essere preoccupati per l'esposizione alle radiazioni RF", ha dichiarato in un comunicato stampa Penumbra Brands CTO Ryan McCaughey. "I test dimostrano che l'iPhone 11 Pro espone potenzialmente le persone a più del doppio di ciò che FCC ha ritenuto sicuro". Ma quindi bisogna ... eurogamer

