Il vigile posteggia l'auto nel posto per i disabili. Gogna social: lui si spara (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Luca Fazzo La foto dell'auto nello stallo disabili fotografata dal presidente Anmic Aveva chiesto scusa e fatto una donazione all'Anmic. Ma non aveva placato gli animi Aveva sbagliato. Uno sbaglio antipatico, difficile da perdonare. Ma uno sbaglio. Aveva chiesto scusa, aveva preteso di pagarne le conseguenze. Intanto però il tribunale dei social aveva già emesso la sua sentenza. Una sentenza attenuanti e senza condizionale, per un povero vigile urbano di quarantatré anni che aveva sempre fatto il suo dovere. Ieri mattina, nel cortile del suo comando, con la pistola d'ordinanza, il vigile Gianmarco Lorito esegue la condanna a morte che i leoni da tastiera avevano emesso contro di lui. Accade tutto a Palazzolo sull'Oglio, nella pianura operosa della Lombardia orientale. La sua colpa? Avere posteggiato l'auto di servizio in un posto riservato ai disabili. L'inferno si ... ilgiornale

giovannaconfal4 : Se è così non possiamo più criticare nemmeno chi ruba o uccide perché anche lui può suicidarsi! Per me un vigile ur… -