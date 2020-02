Il nuovo Batman sarà un reboot che lancerà l'universo videoludico DC? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si parla del ritorno videoludico di Batman da ormai anni e i rumor continuano ad accavallarsi a indizi più o meno credibili mentre Rocksteady e Warner Bros. continuano a non svelare nulla del proprio futuro né tanto meno le loro intenzioni quando si tratta dell'universo DC Comics. In attesa di qualcosa di effettivamente ufficiale, che a questo punto si spera arrivi all'E3 2020 dopo una marea di rinvii e assenze, eccoci alle prese con delle informazioni condivise da un insider che si rivelano indubbiamente molto interessanti. Fonti anonime del portale GWW hanno confermato che il prossimo Batman sarà un soft reboot sviluppato da Warner Bros. Games Montreal. Il gioco in questione si concentrerà sulla Corte dei Gufi e nasce sulle ceneri di un titolo cancellato incentrato su Damian Wayne, il figlio di Batman.Secondo le fonti questa produzione proporrà una vera e propria Batfamily e arriverà ... eurogamer

