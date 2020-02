Fortnite si aggiorna: Fix e Novità della patch 11.50 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Fortnite quest’oggi si è aggiornato su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Mobile con nuovi oggetti a tema San Valentino, Sfide e contenuti vari oltre che Fix. A seguire vi riportiamo il changelog ufficiale e l’immagine con tutti i nuovi oggetti. Fortnite: Il changelog dell’aggiornamento 11.50 Il nuovo evento inizierà presto! Le piattaforme di lancio sono state portate fuori magazzino nelle playlist non-competitive.Implementato il sistema di fisica Chaos di Unreal EngineAl lancio, il nostro obiettivo sarà di assicurarci che Fortnite mantenga invariato il suo feeling. Seguiremo attentamente i commenti che ci manderete con la funzione di back nel gioco riguardo ai problemi che incontrerete. Per segnalare problemi nel gioco, aprite back all’interno del menu principale e seleziona Bug. Per favore, includete la parola ... gamerbrain

tech_gamingit : Fortnite si aggiorna con nuovi contenuti a tema San Valentino - oOShinobi777Oo : Fortnite si aggiorna con nuovi contenuti a tema San Valentino - tech_gamingit : Il negozio di Fortnite si aggiorna con i seguenti oggetti Anfibio Acquatico - 2000 L'Avviatore - 1500 Luci dell… -