Elettra Lamborghini: "Sono troppo emozionata. Mi faccio dare un po' di carica dai fan" (VIDEO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) video in caricamentoElettra Lamborghini, a poche ore dal debutto, sul palco dell'Ariston, dove canterà, 'Musica (e il resto scompare)', in gara a Sanremo 2020, ha registrato una serie di Instagram Stories per stemperare tutte le tensioni della vigilia:Elettra Lamborghini: "Sono troppo emozionata. Mi faccio dare un po' di carica dai fan" (VIDEO) 05 febbraio 2020 16:34. blogo

trash_italiano : Ci sono tre tipi di persone che stanno guardando #Sanremo2020: quelli che vogliono sentire 'dirige l'orchestra Bepp… - trash_italiano : OGGI RESPIRIAMO SOLO PER ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Sanremo2020 - trash_italiano : SENTI NELL'ARIA C'È GIÀ LA VITTORIA DI ACHILLE LAURO, DIODATO ED ELETTRA LAMBORGHINI. #Sanremo2020 -