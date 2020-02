Disimpeachment: Trump assolto e rilanciato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Cala il sipario sull’impeachment di Donald Trump. “La più grande caccia alle streghe della storia americana”, secondo il presidente. La scommessa politica più sbagliata per i democratici Usa, secondo la storia.Come era scritto nei numeri, il Senato ha assolto il presidente Trump dalle accuse di abuso di potere e ostruzione al Congresso. Quattro mesi dopo l’avvio dell’indagine formale alla Camera - e dopo 21 giorni di processo al Senato - ormai è ufficiale che il Kievgate – il presunto ricatto all’Ucraina di vincolare lo sblocco degli aiuti militari all’apertura di un’indagine sui Biden – non è bastato a far cadere il 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America.Per estrometterlo, ci sarebbero voluti 67 voti a favore su un totale di 100 senatori: fantasia pura, visto che in Senato siedono 53 ... huffingtonpost

