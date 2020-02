Coronavirus, Giuseppe Conte dice no all'isolamento? Il Trentino lo scavalca e chiede "precauzioni volontarie" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La richiesta dei governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di impedire ai bimbi di ritorno dalla Cina di andare a scuola per due settimane è stata strumentalizzata da una parte della politica. Il premier Giuseppe Conte si è scomodato per dire che la richiesta non liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 'Individuati tre possibili contatti' con la coppia cinese positiva ai test che sono stati 'posti in s… - AmbCina : Confermati i primi due casi di #coronavirus in Italia. Si tratta di due #turisti cinesi ora ricoverati all'Ospedale… - Laura64135537 : RT @Libero_official: Roberto Burioni si schiera con la #Lega: 'Scuola e bimbi cinesi? Giusto frenare', smentito Giuseppe Conte sul #coronav… -