Bologna, Bigon: «Palacio in scadenza? Noi pronti a rinnovare» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Rodrigo Palacio ha il contratto in scadenza e l'intenzione del Bologna è quella di proseguire il rapporto con l'argentino Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del rinnovo di Rodrigo Palacio. Le sue parole. «Attendo anch'io la sua decisione, ma ho letto le sue dichiarazioni e mi fa piacere sapere che lui è entusiasta e carico anche per il futuro. Da parte nostra c'è sempre apertura nei confronti di un grande ragazzo e grande giocatore. Sarei felice se continuasse»

