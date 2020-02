Andrea Pirlo, Carlo Mazzone e Zibì Boniek nella Hall of Fame della FIGC (Di mercoledì 5 febbraio 2020) nella Hall of Fame del calcio italiano entrano anche il grande Andrea Pirlo, l'ex juventino Zibì Boniek, il tecnico Carletto Mazzone. Premi anche per l'ex arbitro Michelotti, il presidente dell'Atalanta Percassi e anche per il bomber dell'Inter Romelu Lukaku, autore di un bel gesto di fair play. Premi alla memoria per Anastasi e Gigi Radice. fanpage

sportli26181512 : Andrea Pirlo, Carlo Mazzone e Zibì Boniek nella Hall of Fame della FIGC: Nella Hall of Fame del calcio italiano ent… - thulanedollar : RT @EURO2020: ? Andrea Pirlo at EURO 2012 ??? ? ???? @Pirlo_official ??? ? #EURO2020 | #ThrowbackThursday | @azzurri - brunomanetta : @leiacorner O maestro Andrea Pirlo !! -