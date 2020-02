A Benevento un seminario sul tema del disturbo del deficit di attenzione e iperattività (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione Cassiopea in partenariato con l’Associazione Cultura e Formazione, Ente Accreditato Miur, e il TCE – Therapy CEnter, Terapia e Formazione, il prossimo 13 febbraio, dalle 15.00 alle 19.00 terrà a Benevento, presso il CSV Irpinia Sannio (Cesvob) un seminario sul tema del disturbo del deficit di attenzione e Iperattività dal titolo: ADHD: L’IPERATTIVITÀ A SCUOLA. STRUTTURARE UN INTERVENTO EFFICACE – Il seminario, che sarà tenuto dalla : D.ssa Paola Senesi Psicologa Clinica, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Psicomotricista, Dirigente Centro Neurologico territoriale (convenzionato SSN), responsabile ambulatorio diagnosi età evolutiva Centro Berger (convenzionato SSN) ha come finalità la trasmissione di conoscenze relative alle manifestazioni in ambiente scolastico del disturbo dell’attenzione e/o iperattività ... anteprima24

